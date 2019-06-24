Вайцеховская дала оценку истории Загитовой с украденным номером

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Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала информацию о плагиате со стороны хореографа Даниила Глейхенгауза при постановке показательного номера для олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«Алина здесь, в общем-то, ни при чем. Она вообще, если разобраться, не обязана быть в курсе чужих постановок, костюмов и музыки – для этого существуют специально обученные люди. Но получается, что под удар Алина все же попала, пусть не по своей вине.

Так уж устроен мир: хорошее забывается быстро, а вот скандалам свойственно обрастать деталями, порой не слишком достоверными, и надолго застревать в памяти.

Не удивлюсь, если история с украденным номером будет теперь сопровождать Загитову, всплывая в самый неподходящий момент, хотя речь идет всего лишь о показательном выступлении», — цитирует Вайцеховскую «Р-Спорт».

Незадолго до этого известный хореограф из Лос-Анджелеса Джоджо Гомез обвинила в плагиате Даниила Глейхенгауза, который поставил новое показательное выступление для олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой.

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