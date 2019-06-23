РФС отреагировал на антироссийский демарш грузинских футболистов

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Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев отреагировал на антироссийскую акцию футболистов кутаисского «Торпедо», сообщает «Советский спорт».

Напомним, что игроки грузинского клуба вышли на поле в черных футболках, на которых была изображена карта Грузии с подписью «Мы из Грузии. Нас оккупировала Россия!».

«Международная и европейская ассоциации футбола (FIFA и УЕФА) обязаны отреагировать на подобное поведение футболистов во время официальных спортивных мероприятий. Спорт вне политики — главный лозунг мирового спорта», — написал Лебедев на своей странице в Facebook.

Акцию также поддержали столичные грузинские команды «Локомотив» и «Рустави». Эти инциденты связаны с волной антироссийского протеста в Грузии из-за приезда в страну российского депутата Сергея Гаврилова.

Ранее в Госдуме отреагировали на антироссийский демарш футболистов в Грузии.