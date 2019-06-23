РФС отреагировал на антироссийский демарш грузинских футболистов
Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев отреагировал на антироссийскую акцию футболистов кутаисского «Торпедо», сообщает «Советский спорт».
Напомним, что игроки грузинского клуба вышли на поле в черных футболках, на которых была изображена карта Грузии с подписью «Мы из Грузии. Нас оккупировала Россия!».
«Международная и европейская ассоциации футбола (FIFA и УЕФА) обязаны отреагировать на подобное поведение футболистов во время официальных спортивных мероприятий. Спорт вне политики — главный лозунг мирового спорта», — написал Лебедев на своей странице в Facebook.
Акцию также поддержали столичные грузинские команды «Локомотив» и «Рустави». Эти инциденты связаны с волной антироссийского протеста в Грузии из-за приезда в страну российского депутата Сергея Гаврилова.
Ранее в Госдуме отреагировали на антироссийский демарш футболистов в Грузии.