В Госдуме отреагировали на антироссийский демарш футболистов в Грузии

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал антироссийский демарш грузинского футбольного клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

Игроки и тренеры кутаисского «Торпедо» вышли на матч в черных футболках, на которых была изображена карта Грузии с подписью «Мы из Грузии. Нас оккупировала Россия!».

«К сожалению, это уже давняя история. Грузины ничем здесь отличиться не могут. Знаем, что некоторые спортсмены, страны выдвигают политические лозунги в тех или иных ситуациях прямо на спортивных аренах. Сейчас волна истерии настигла Грузию. Конечно, никакого отношения к спорту лозунги не имеют. Более того, уверен, что ФИФА и УЕФА должны отреагировать на этот инцидент. Федерация футбола Грузии, как минимум должна быть оштрафована, если не дисквалифицирована», — сказал Свищев.

Также он отметил, что все события, связанные с протестами против России, выглядят как хорошо спланированная акция.

«Какая-то политическая махинация. Мы видим, как российские туристы поехали в Грузию, вроде бы налаживаются отношения, пришло правительство, которое ведет нормальный, цивилизованный диалог с Россией. И вот те, пожалуйста. Кому-то это не нравится, и они начинают включать рычаги давления на нашу страну. Во все эти игры притянули наш с вами любимый спорт. Они знают, что футбольные болельщики наиболее активные, централизованные. Мы помним ситуацию на Украине в 2014 году. Именно с футбольных болельщиков все и начиналось. К сожалению, наш спорт становится заложником грязных политических игр», — добавил депутат

Антироссийскую акцию также поддержали столичные грузинские футбольные клубы «Локомотив» и «Рустави».

Ранее сообщалось, что Миронов требует санкций против Грузии.