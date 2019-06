Защитник «Филадельфии» написал портрет Неймара

Атакующий защитник команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфии Сиксерс» Джимми Батлер написал портрет нападающего сборной Бразилии и французского «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает «Советский спорт».

Картину баскетболист списывал с фотографии, размещенной на обложке одного из журналов.

Батлер является давним футбольным фанатом. По заявлению самого спортсмена, Неймар — его любимый игрок. В прошлом году защитник «Филадельфии» летал в Париж, где встретился с бразильцем. Спортсмены провели время вместе, активно рассказывая об этом в различных социальных сетях.

В данный момент Батлер находится в Бразилии, где проходит Кубок Америки.

