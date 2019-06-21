Хабиб Нурмагомедов рассказал о желании вырвать сердце Макгрегору
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие эмоции испытывал во время поединка с ирландцем Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».
Под фотографией Орла в инстаграме ему задали вопрос, что он чувствовал, когда проводил победный болевой прием против экс-чемпиона. Ответ Хабиба получился жестким.
«Вырвать сердце», — написал он.
Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в октябре прошлого года, защитив чемпионский пояс легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Свою следующую защиту он проведет в сентябре, когда сразится с Дастином Порье.
Ранее сообщалось, что Макгрегору пообещали кровавый загар.