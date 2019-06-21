Хабиб Нурмагомедов рассказал о желании вырвать сердце Макгрегору

<img src="//img.gazeta.ru/files3/641/12011641/upload-AP_18280178399149-pic905-895x505-41897.jpg">

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал, какие эмоции испытывал во время поединка с ирландцем Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».

Под фотографией Орла в инстаграме ему задали вопрос, что он чувствовал, когда проводил победный болевой прием против экс-чемпиона. Ответ Хабиба получился жестким.

«Вырвать сердце», — написал он.

Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в октябре прошлого года, защитив чемпионский пояс легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Свою следующую защиту он проведет в сентябре, когда сразится с Дастином Порье.

Ранее сообщалось, что Макгрегору пообещали кровавый загар.