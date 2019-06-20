Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

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Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прокомментировал ничью с Парагваем (1:1) в матче группового этапа Кубка Америки, передает «Советский спорт».

«Альбиселесте» рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.

«Было бы безумием не выйти из группы. Нам нужно продолжать искать способы улучшить игру. На это почти нет времени, мы должны победить в следующем матче, если хотим пройти дальше. Мы должны сделать все возможное в предстоящей встрече. Я видел, как раздевалка переживала за нас, потому что мы должны были выиграть этот матч», — приводит слова Месси TNT Sports.

В следующем туре Аргентина сыграет с Катаром, но итоговое положение команд в группе будет зависеть и от других команд.

Ранее сообщалось, что Радамель Фалькао защитил Месси после позорного матча Кубка Америки.