Количество дел об употреблении допинга спортсменами из Чуваши выросло

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил о увеличении количества дел, связанных с использованием допинга в Чувашии, передает «Советский спорт».

Сообщалось, что всего будет 33 дела, однако теперь цифра возросла до 70.

«Количество дел по Чувашии будет увеличено до 70. Сейчас первый пакет дел уже передан на рассмотрение, потом последует второй», – заявил Ганус.

Отделом расследований РУСАДА было опрошено более 140 человек и выявлено более 60 случаев возможного нарушения правил спортсменами и персоналом.

Ранее сообщалось, что РУСАДА проведет внеплановый семинар для спортивных чиновников Чувашии.