РУСАДА проведет внеплановый семинар для спортивных чиновников Чувашии

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) готово провести внеплановый образовательный семинар для чиновников и руководителей спортивной отрасли Чувашии, сообщает ТАСС.

Сообщалось, что в результате расследования организации были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенных методов в одном из спортивных училищ Чувашии.

Однако министр физической культуры и спорта региона Михаил Богаратов заявил, что фактов применения допинга не было выявлено.

Сложившуюся ситуацию прокомментировала генеральный директор РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«Основной причиной многочисленных нарушений, зафиксированных нами в одном из спортивных училищ Чувашии, является незнание спортсменами, тренерами и персоналом основ антидопинговых правил. Мы видим необходимость усиления образовательной работы на всех уровнях после странных заявлений местных властей, ставящих под сомнения результаты деятельности нашего отела расследований. РУСАДА готово провести внеплановый образовательный семинар для всех руководителей Чувашии», — сообщила глава организации.

Сообщается, что антидопинговое агентство намерено открыть дела о нарушении правил 33 спортсменами.

Ранее министр спорта Чувашии высказался о допинг-скандале.