Тульский «Арсенал» сегодня узнает соперника по квалификации Лиги Европы

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Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 состоится 19 июня в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает «Советский спорт».

Начало жеребьевки — 14:00 (мск).

Тульский «Арсенал», который дебютирует в еврокубках, попал в число сеяных команд.

«Канониры» во втором раунде точно не сыграют с такими клубами, как: «Динамо» (Минск, Белоруссия), «Лиепая» (Латвия), «Лачи» (Албания), «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль), «Атромитос» (Греция). В соперники российская команда может получить победителя из пар «Норчеппинг» (Швеция) / «Сент-Патрикс» (Ирландия), «Нефтчи» (Азербайджан) / «Сперанца» (Ниспорены, Молдавия), «Стьярнан» (Исландия) / «Левадия» (Эстония), «Широки-Бриег» (Босния и Герцеговина) / «Кайрат» (Казахстан), «Краковия» (Польша) / «Дунайска Стреда» (Словакия).

А также в Тулу на этой стадии не приедут английские, немецкие, итальянские и французские клубы.

Ранее сообщалось, что тульский «Арсенал» близок к подписанию полузащитника польской «Легии».