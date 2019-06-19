Степанова сравнила Загитову и Медведеву

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Российская фигуристка Александра Степанова поделилась своим мнением о фигурстках Евгении Медведевой и Алине Загитовой, сообщает Sport24.

Двух российских звезд любят сравнивать болельщики.

«Женя сейчас закрылась, она понимает, что больше не ребенок. Заметно повзрослела, стала более рассудительной. Но всем ребятам, кто ее знает, она всегда рада. А Алина для меня как раз еще ребенок», — сказала Степанова.

Также она отметила, что очень тепло относится к Загитовой.

Ранее сообщалось, что Медведева стремительно потеряла вес.