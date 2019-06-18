Криминалист: у следователей было много вопросов к младшему сыну Максима Соколова

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Криминалист Михаил Игнатов поделился деталями расследования дела об убийстве жены экс-вратаря сборной России Максима Соколова, сообщает «Советский спорт».

Об этом он рассказывал в эфире программы »Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

«У следователей было очень много вопросов к мальчику Арсению. Сначала он рассказал, что выскочил на улицу, позвал соседа. Потом была фраза: «я услышал крик мамы». Но после такого удара сразу в шею, крика быть не могло. Только хрип», — сказал Соколов.

Также он отметил, что жене хоккеиста моментально перерезали все горло.

«В течение минуты произошла огромная кровопотеря. А тот, кто это совершил, начал бегать, не понимая, что произошло. Отсюда и столько следов на полу. Такое ощущение, что убийца совершенно точно был под воздействием психотропного вещества, либо это шизофрения. Следователи на сегодняшний день назначили более 20 экспертиз. По их результатам, мы получим ответы: наносились ли все удары одним и тем же человеком и маме, и старшему брату, один и тот же ли был нож, и под каким углом шел удар», — добавил криминалист.

Ранее сосед Соколовых высказал свою версию случившейся трагедии.