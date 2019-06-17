«Лион» рассматривает вариант приобретения футболиста «Спартака»
Защитник московского «Спартака» Айртон Лукас попал в сферу интересов «Лиона», передает ТАСС.
По информации L'Equipe, французский клуб намерен укрепить позицию крайнего защитника после ухода Ферлана Менди в мадридский «Реал». Отмечается, что в список кандидатов также вошли Филипе Луис из мадридского «Атлетико», футболист «Лилля» Юссуф Коне игрок «Атлетику Паранаэнсе» Ренан Лоди.
В прошедшем сезоне Айртон принял участие в четырех матчах во всех турнирах, отдав три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что «Порту» согласовал условия личного контракта с нападающим «Спартака» Зе Луишем.