«Лион» рассматривает вариант приобретения футболиста «Спартака»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/955/12201955/MyCollages__11_-pic905-895x505-18805.jpg">

Защитник московского «Спартака» Айртон Лукас попал в сферу интересов «Лиона», передает ТАСС.

По информации L'Equipe, французский клуб намерен укрепить позицию крайнего защитника после ухода Ферлана Менди в мадридский «Реал». Отмечается, что в список кандидатов также вошли Филипе Луис из мадридского «Атлетико», футболист «Лилля» Юссуф Коне игрок «Атлетику Паранаэнсе» Ренан Лоди​.

В прошедшем сезоне Айртон принял участие в четырех матчах во всех турнирах, отдав три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Порту» согласовал условия личного контракта с нападающим «Спартака» Зе Луишем.