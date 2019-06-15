«Торонто Рэпторс» могут проигнорировать визит в Белый Дом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/405/11635405/DVFERT1WsAIzUBv-pic905-895x505-36304.jpg">

Клубу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» было предложено проигнорировать традицию сильнейших спортивных лиг Северной Америки в виде посещения Белого Дома, сообщает «Советский спорт».

Канадский клуб одержал четвертую победу в финальной серии плей-офф НБА над «Голден Стэйт Уорриорз» 14 июня, завоевав первый в своей истории чемпионский титул.

Мэр Оттавы Джим Уотсон предложил игрокам «Рэпторс» не посещать Овальный кабинет Дональда Трампа, а прийти в парламент Канады и встретиться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом мэр столицы сообщил в своем твиттере.

Последний раз канадской командой, посещавшей Белый Дом, была «Торонто Блю Джейс», завоевавшая титул в 1992 году. Позже канадские клубы хоть и выигрывали НБА и Национальную хоккеийную лигу (НХЛ), не посещали американского президента.

Сообщается, что многие игроки игнорируют традицию посещения Белого Дома из-за политики нынешнего президента США — Дональда Трампа.

Ранее игрок «Торонто» рассказал о переписанной истории НБА.