«Торонто Рэпторс» могут проигнорировать визит в Белый Дом
Клубу Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» было предложено проигнорировать традицию сильнейших спортивных лиг Северной Америки в виде посещения Белого Дома, сообщает «Советский спорт».
Канадский клуб одержал четвертую победу в финальной серии плей-офф НБА над «Голден Стэйт Уорриорз» 14 июня, завоевав первый в своей истории чемпионский титул.
Мэр Оттавы Джим Уотсон предложил игрокам «Рэпторс» не посещать Овальный кабинет Дональда Трампа, а прийти в парламент Канады и встретиться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом мэр столицы сообщил в своем твиттере.
Последний раз канадской командой, посещавшей Белый Дом, была «Торонто Блю Джейс», завоевавшая титул в 1992 году. Позже канадские клубы хоть и выигрывали НБА и Национальную хоккеийную лигу (НХЛ), не посещали американского президента.
Сообщается, что многие игроки игнорируют традицию посещения Белого Дома из-за политики нынешнего президента США — Дональда Трампа.