Мать экс-хоккеиста сборной России отреагировала на убийство его жены
Мать бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова Нина высказалась об убийстве своей снохи Ирины.в реанимации.
Трагедия произошла 13 июня. Старший сын Максим Соколов-младший является подозреваемым в убийстве матери
«Я все не могу понять, что это за мама такая, что она там такого наговорила, чтобы сын кинулся на нее с ножом? Что можно было сказать сыну, который сдавал сегодня ЕГЭ, чтобы он ее зарезал! Чтобы взялся резать горло матери!» — цитирует мать хоккеиста «Пятый канал».
Соколова заявила, что в 5 лет Максиму поставили диагноз лейкоз. Врачи давали 70 процентов, что ребенок умрет.
«Мама 9 месяцев спасала его в больнице. Господь его спас. Ребенок был хороший, скромный. И тут на тебе!» — добавила мать экс-хоккеиста.
Ранее одноклассник рассказал о подозреваемом в убийстве матери сыне хоккеиста.