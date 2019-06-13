Прокурор попросила суд оставить тюремные сроки Кокорина и Мамаева в силе

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Прокурор, рассматривающая апелляцию по делу об участии в двух драках в центре Москвы футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, Анастасия Зверева высказалась во время судебного заседания, передает «Советский спорт».

Суд проходит сегодня, 13 июня.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию из зала Мосгорсуда.

«В связи с вышеизложенным, приговор Пресненского суда города Москвы отменить и постановить новый приговор апелляционной инстанции.

Кокорину К.К — 1 год 6 месяцев колонии общего режима, признать невиновным по статье 116.

Кокорину А.А. — 1 год и 6 месяцев колонии общего режима.

Мамаеву П.К. назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 5 месяцев колонии общего режима.

Протасовицкому А.С. — 1 год и 5 месяцев колонии общего режима», — заявила прокурор.

Ранее сообщалось, что адвокат Кокорина выступил во время заседания.