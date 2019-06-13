Прокурор попросила суд оставить тюремные сроки Кокорина и Мамаева в силе
Прокурор, рассматривающая апелляцию по делу об участии в двух драках в центре Москвы футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, Анастасия Зверева высказалась во время судебного заседания, передает «Советский спорт».
Суд проходит сегодня, 13 июня.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию из зала Мосгорсуда.
«В связи с вышеизложенным, приговор Пресненского суда города Москвы отменить и постановить новый приговор апелляционной инстанции.
Кокорину К.К — 1 год 6 месяцев колонии общего режима, признать невиновным по статье 116.
Кокорину А.А. — 1 год и 6 месяцев колонии общего режима.
Мамаеву П.К. назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 5 месяцев колонии общего режима.
Протасовицкому А.С. — 1 год и 5 месяцев колонии общего режима», — заявила прокурор.
Ранее сообщалось, что адвокат Кокорина выступил во время заседания.