В Белоруссии ужесточат ответственность за допинг

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Парламент Белоруссии рассмотрит законопроект о введении уголовной ответственности за склонение к допингу, передает «Советский спорт».

Как уведомляет «Sputnik Беларусь», проект был представлен членом комиссии по национальной безопасности Палаты представителей, а также олимпийским чемпионом каноистом Александром Богдановичем.

«Мы предлагаем ввести уголовную ответственность для специалистов в области спорта, которые склонили спортсмена к употреблению запрещенных веществ», – заявил спортсмен.

Рассмотрение пройдет 13 июня.

По словам Богдановича, за такое нарушение законопроект будет предусматривать наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

Идея о том, чтобы ужесточить ответственность как для спортсменов, так и для тренеров появилась в стране еще пять лет назад.

Ранее сообщалось, что ВФЛА объявила дату рассмотрения «дела Сильнова».