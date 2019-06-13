В Белоруссии ужесточат ответственность за допинг
Парламент Белоруссии рассмотрит законопроект о введении уголовной ответственности за склонение к допингу, передает «Советский спорт».
Как уведомляет «Sputnik Беларусь», проект был представлен членом комиссии по национальной безопасности Палаты представителей, а также олимпийским чемпионом каноистом Александром Богдановичем.
«Мы предлагаем ввести уголовную ответственность для специалистов в области спорта, которые склонили спортсмена к употреблению запрещенных веществ», – заявил спортсмен.
Рассмотрение пройдет 13 июня.
По словам Богдановича, за такое нарушение законопроект будет предусматривать наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.
Идея о том, чтобы ужесточить ответственность как для спортсменов, так и для тренеров появилась в стране еще пять лет назад.
Ранее сообщалось, что ВФЛА объявила дату рассмотрения «дела Сильнова».