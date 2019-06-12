Гендиректор «Зенита» Медведев обсудит с Луневым скандал во Внуково

<img src="//img.gazeta.ru/files3/631/12411631/Lunev-pic905-895x505-80356.jpg">

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев сказал, что собирается провести беседу с вратарем Андреем Луневым по поводу скандала в аэропорту, сообщает Sport24.

Лунев устроил пьяный дебош у стойки регистрации одной из авиакомпаний, его задержала полиция.

«Будем ли его штрафовать? Планирую провести беседу с Андреем, надо сначала разобраться», — сказал Медведев.

Футболист не смог попасть на свой рейс до Санкт-Петербурга и был оштрафован на 1000 рублей за административное правонарушение.

Ранее пресс-секретарь «Уфы» вступился за Лунева.