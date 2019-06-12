Гендиректор «Зенита» Медведев обсудит с Луневым скандал во Внуково
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев сказал, что собирается провести беседу с вратарем Андреем Луневым по поводу скандала в аэропорту, сообщает Sport24.
Лунев устроил пьяный дебош у стойки регистрации одной из авиакомпаний, его задержала полиция.
«Будем ли его штрафовать? Планирую провести беседу с Андреем, надо сначала разобраться», — сказал Медведев.
Футболист не смог попасть на свой рейс до Санкт-Петербурга и был оштрафован на 1000 рублей за административное правонарушение.