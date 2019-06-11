Назван состав сборной России на матч с Кипром
Сборная России объявила состав на матч отборочного этапа Евро-2020 против Кипра, сообщает «Советский спорт».
Артем Дзюба, Алексей Ионов и Антон Миранчук выйдут на поле с первых минут.
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: Гилерме (вратарь), Марио Фернандес, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Андрей Семенов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Александр Головин, Антон Миранчук, Алексей Ионов, Артем Дзюба.
Матч начнется в 21:45 (мск) в Нижнем Новгороде.
Ранее стало известно, что сборная России сыграет с Кипром в отборе на Евро-2020 в новой форме.