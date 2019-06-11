Кокорин и Мамаев готовятся переезжать в колонию

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал о настрое игрока петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, находящихся в СИЗО, передает «Советский спорт».

Мельников заявил, что футболисты готовятся к переезду в колонию.

«Оказалось, они оба настроились на переезд в колонию. Мамаев заявил, что для него главное, что известна конечная дата всей этой истории. Он подсчитал, что может выйти на свободу уже 10 ноября, в том случае, если Мосгорсуд не сократит срок заключения. Он сказал, что переезд в колонию станет сменой обстановки. Мамаев считает, что время пойдет быстрее. К тому же, там можно больше заниматься спортом. О том, куда именно он переедет, пока не думает особо. Вообще, раз у него московская прописка, его отправят в колонию не далее 500 километров от столицы. А куда – для него не принципиально», – приводят слова секретаря ОНК «Известия».

8 мая Пресненским судом Москвы игрокам был вынесен приговор по делу о двух драках в центре столицы.

Кокорина и его брату Кирилла осудили на полтора года лишения свободы, тогда как Мамаев получил год и пять месяцев колонии общего режима.

Ранее Кокорин пожаловался на отсутствие спортинвентаря в «Бутырке».