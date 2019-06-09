Черчесов поблагодарил фанатов за поддержку

<img src="//img.gazeta.ru/files3/121/12387121/RIAN_5899122.HR-pic905-895x505-29918.jpg">

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил благодарность фанатам за поддержку отечественной команды в матче отборочного турнира Евро-2020 со сборной Сан-Марино, передает «Советский спорт».

Встреча двух национальных команд закончилась со счетом 9:0 в пользу российских футболистов.

«Спасибо всем за поддержку!» — написал Черчесов в инстаграме.

Несмотря на удачное завершение прошлого матча, сборную России опередили бельгийцы. В настоящее время они возглавляют турнирную таблицу группы I.

Встреча отечественной команды со сборной Кипра состоится 11 июня на стадионе «Нижний Новгород». Начало матча — в 21:45 по московскому времени.

Ранее стали известны арбитры матча Россия — Кипр