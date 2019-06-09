Моуринью может возглавить пятикратных чемпионов мира
Португалец Жозе Моуринью может возглавить сборную Бразилии, сообщает «Советский спорт».
По информации A Bola, Бразильская конфедерация футбола предложит специалисту контракт, если национальная команда не добьется успеха на Кубке Америки.
Отмечается, что Моуринью проявляет интерес к работе в клубе, но в сборной Бразилии намерены переубедить тренера.
Нынешним наставником пятикратных чемпионов мира является Тите.
Ранее главный тренер сборной Бразилии высказался о травме нападающего Неймара.