Моуринью может возглавить пятикратных чемпионов мира

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Португалец Жозе Моуринью может возглавить сборную Бразилии, сообщает «Советский спорт».

По информации A Bola, Бразильская конфедерация футбола предложит специалисту контракт, если национальная команда не добьется успеха на Кубке Америки.

Отмечается, что Моуринью проявляет интерес к работе в клубе, но в сборной Бразилии намерены переубедить тренера.

Нынешним наставником пятикратных чемпионов мира является Тите.

Ранее главный тренер сборной Бразилии высказался о травме нападающего Неймара.