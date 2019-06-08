Неймар прибыл в полицию в инвалидном кресле
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар прибыл в полицейский участок для дачи показаний по делу об обвинении в изнасиловании модели Нажилы Триндади, передает «Советский спорт».
По информации AS, футболист находился в инвалидном кресле. Форвард получил разрыв связок голеностопа в товарищеском матче против команды Катара.
Триндади написала на Неймара заявление в полицию, обвинив его в изнасиловании. Футболист отрицал вину и заявил, что стал жертвой мошенников. Кроме того, он опубликовал переписку с ней, на которой присутствовали интимные кадры. За это ему предстоит объясниться в полиции.
Ранее сообщалось, что экс-игрок махачкалинского «Анжи» заменит Неймара в сборной Бразилии.