Неймар прибыл в полицию в инвалидном кресле

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар прибыл в полицейский участок для дачи показаний по делу об обвинении в изнасиловании модели Нажилы Триндади, передает «Советский спорт».

По информации AS, футболист находился в инвалидном кресле. Форвард получил разрыв связок голеностопа в товарищеском матче против команды Катара.

Триндади написала на Неймара заявление в полицию, обвинив его в изнасиловании. Футболист отрицал вину и заявил, что стал жертвой мошенников. Кроме того, он опубликовал переписку с ней, на которой присутствовали интимные кадры. За это ему предстоит объясниться в полиции.

Ранее сообщалось, что экс-игрок махачкалинского «Анжи» заменит Неймара в сборной Бразилии.