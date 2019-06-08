Серроне оказался немного тяжелее Фергюсона перед UFC 238
В ночь с 8 на 9 июня в Чикаго пройдет турнир по смешанным единоборствам Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 238, передает «Советский спорт».
Главным событием станет титульная встреча в легчайшем весе за вакантный пояс поборются чемпион в наилегчайшем весе Генри Сехудо и Марлоном Мораесом. Бойцы показали одинаковый вес — 60,7 кг.
В основном карде турнира также выступит россиянин Петр Ян, который будет биться с Джимми Риверой — оба атлета показали на весах 61,6 кг.
UFC 238. Взвешивание. Основной кард
Генри Сехудо (134 фунта) — Марлон Мораес (134 фунта)
Валентина Шевченко (124) — Джессика Ай (125)
Тони Фергюсон (155) — Дональд Серроне (155,5)
Джимми Ривера (136) — Петр Ян (136)
Тай Туйваса (259) — Благой Иванов (251).
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