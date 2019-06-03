Игрок сборной России не сыграет в матчах с Сан-Марино и Кипром

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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский не поможет сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино и Кипра, передает «Советский спорт».

Причиной потери футболиста стала травма руки.

«Травма не позволит Юрию Газинскому принять участие в ближайших матчах с Сан-Марино и Кипром, и дальнейшее лечение он будет проходить в расположении своего клуба.

Коллектив национальной сборной России желает Юрию скорейшего выздоровления и возвращения в строй!» — говорится в твиттере сборной России.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов выплатить «Челси» компенсацию за уход Сарри.