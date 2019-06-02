Нурмагомедов начал готовиться к бою с Порье

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Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, заявил о начале подготовки россиянина к поединку с Дастином Порье, передает «Советский спорт».

«Очень рад начать подготовку к тяжелейшему поединку против Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 242 7 сентября в Абу-Даби. Но в конце вечера мы все равно услышим фразу «И чемпионом остается...» — написал Хавьер Мендес в инстаграме.

Стоит отметить, что отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап утверждал о трех кандидатах на бой с Орлом в сентябре. Это, помимо Дастина Порье, Тони Фергюсона и Конор Макгрегор.

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