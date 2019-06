Больной раком отец капитана «Ливерпуля» посетил финал Лиги чемионов

Финальный матч Лиги чемпионов между двумя английскими клубами — «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» посетил болеющий раком отец хавбека и капитана«красных» Джордана Хендерсона, передает «Советский спорт».

Встреча английских команд закончилась со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля».

После победы полузащитник подошел к зоне для фотокорреспондентов, где находился его отец.

После того, как Хендерсону-старшему был поставлен диагноз, он попросил сына не видеться с ним, пока он проходит лечение.

Однако ради такого важного в карьере футболиста события он решил сделать исключение.

Трогательное видео того, как отец и сын обнимаются, опубликовала в своем твиттере журналист BBC Амол Раджан.

Henderson's dad had throat cancer and asked him not to see him while he was going through treatment. I've hugged a parent in the same way for similar reasons and this video is definitely the highlight of the season pic.twitter.com/FgSlaYUUdY