УЕФА определил лучшего игрока финала Лиги чемпионов

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Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) назвал лучшего игрока финала Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

1 июня в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» в финальном поединке турнира сошлись два английских клуба — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Победа осталась за подопечными Юргена Клоппа, «Ливерпуль» победил со счетом 2:0.

Технические наблюдатели УЕФА отдельно выделили защитника «Ливерпуля» Вирджила Ван Дейка.

«Ван Дейк проявил выдающиеся лидерские качества и был лучшим защитником «Ливерпуля». Он отбирал мяч в ключевые моменты и весь матч сохранял холодную голову», — написано в твиттере УЕФА.

Ранее наставник «Тоттенхэма» заявил, что команда все равно счастлива.