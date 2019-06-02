УЕФА определил лучшего игрока финала Лиги чемпионов
Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) назвал лучшего игрока финала Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
1 июня в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» в финальном поединке турнира сошлись два английских клуба — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Победа осталась за подопечными Юргена Клоппа, «Ливерпуль» победил со счетом 2:0.
Технические наблюдатели УЕФА отдельно выделили защитника «Ливерпуля» Вирджила Ван Дейка.
«Ван Дейк проявил выдающиеся лидерские качества и был лучшим защитником «Ливерпуля». Он отбирал мяч в ключевые моменты и весь матч сохранял холодную голову», — написано в твиттере УЕФА.
Ранее наставник «Тоттенхэма» заявил, что команда все равно счастлива.