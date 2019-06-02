Известны подробности обвинения Неймара в изнасиловании

<img src="//img.gazeta.ru/files3/659/12005659/RTS21WIH-pic905-895x505-75338.jpg">

Стали известны подробности дела нападающего сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Неймара, сообщает «Советский спорт».

Как стало известно ранее, в полицию Сан-Паулу обратилась девушка, которая написала заявление на звездного форварда, обвинив его в изнасиловании.

Потерпевшая утверждала, что действия насильственного характера футболист совершил 15 мая в одном из пятизвездочных отелей Парижа.

В столицу Франции девушка прилетела после переписки со спортсменом в инстаграме. Сообщалось, что Неймар оплатил ей билеты, а также снял номер в гостинице.

Также потерпевшая рассказала, что футболист был в состоянии алкогольного опьянения. Он начал домогаться до девушки, а потом изнасиловал ее.

Ранее отец Неймара отреагировал на обвинение сына в изнасиловании.