Известны подробности обвинения Неймара в изнасиловании
Стали известны подробности дела нападающего сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Неймара, сообщает «Советский спорт».
Как стало известно ранее, в полицию Сан-Паулу обратилась девушка, которая написала заявление на звездного форварда, обвинив его в изнасиловании.
Потерпевшая утверждала, что действия насильственного характера футболист совершил 15 мая в одном из пятизвездочных отелей Парижа.
В столицу Франции девушка прилетела после переписки со спортсменом в инстаграме. Сообщалось, что Неймар оплатил ей билеты, а также снял номер в гостинице.
Также потерпевшая рассказала, что футболист был в состоянии алкогольного опьянения. Он начал домогаться до девушки, а потом изнасиловал ее.
Ранее отец Неймара отреагировал на обвинение сына в изнасиловании.