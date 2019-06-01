Шварценеггер стал успешным рэпером

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Голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер зачитал рэп и получил почти миллион просмотров на ютубе, передает «Советский спорт».

Выступление 71-летнего культуриста было запечатлено во время съемок клипа на песню австрийского певца Андреаса Габали. Его трек был посвящен бывшему губернатору Калифорнии.

Припев песни австрийца был исполнен Шварценеггером в рэп-стиле.

Ролик опубликовали на ютубе. За неделю он смог собрать почти миллион просмотров.

Сообщается, что в настоящее время актер снимается в продолжении культовой саги «Теримантор».

На его счету семь титулов «Мистер Олимпия» — одна из самых престижных наград в бодибилдинге.

Ранее Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР.