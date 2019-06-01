Шварценеггер стал успешным рэпером
Голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер зачитал рэп и получил почти миллион просмотров на ютубе, передает «Советский спорт».
Выступление 71-летнего культуриста было запечатлено во время съемок клипа на песню австрийского певца Андреаса Габали. Его трек был посвящен бывшему губернатору Калифорнии.
Припев песни австрийца был исполнен Шварценеггером в рэп-стиле.
Ролик опубликовали на ютубе. За неделю он смог собрать почти миллион просмотров.
Сообщается, что в настоящее время актер снимается в продолжении культовой саги «Теримантор».
На его счету семь титулов «Мистер Олимпия» — одна из самых престижных наград в бодибилдинге.
Ранее Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР.