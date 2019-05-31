Дзюба сравнил себя с героем «Игры престолов»
Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба сравнил себя с героем популярного сериала «Игра Престолов» Джоном Сноу, передает «Советский спорт».
«Артем Сноу. Начинающий бастард в Томске, переходящий в Ростов, потом в Тулу, и вернулся в Питер Королем Севера», — сказал футболист в программе «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
В составе «Зенита» Дзюба впервые в карьере стал чемпионом России. В 27 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард забил восемь мячей и отдал десять передач.
Ранее Дзюба рассказал о критике перед стартом чемпионата мира 2018 года.