Дзюба сравнил себя с героем «Игры престолов»

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Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба сравнил себя с героем популярного сериала «Игра Престолов» Джоном Сноу, передает «Советский спорт».

«Артем Сноу. Начинающий бастард в Томске, переходящий в Ростов, потом в Тулу, и вернулся в Питер Королем Севера», — сказал футболист в программе «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

В составе «Зенита» Дзюба впервые в карьере стал чемпионом России. В 27 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард забил восемь мячей и отдал десять передач.

Ранее Дзюба рассказал о критике перед стартом чемпионата мира 2018 года.