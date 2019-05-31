Слуцкая высказалась о травле со стороны фанатов Загитовой

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Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о травле, которой подверглась после критики в адрес Алины Загитовой.

«Я человек со стажем в фигурном катании больше 30 лет и как никто другой имею право обсудить и рассказать то, что вижу. И имею право комментировать.

Я имею мнение. И имею право говорить и писать то, что хочу. А убеждать неадекватных людей в чем-то — у меня на это нет ни времени, ни сил, ни желания. Хотите писать, ребят, — пишите.

Мне-то чего — я заблокировала и пошла дальше», — цитирует Слуцкую Sports.ru.

По словам бывшей спортсменки, ей пришлось удалить много комментариев негативного содержание. Слуцкая отметила, что в этом ей помогали и другие люди.

«Именно мы, фигуристы, имеем право комментировать, а не вы, кто сидите на диване и ни черта, кроме цвета платьев, не различаете. Именно мы имеем право говорить.

И мы можем вам рассказать, что кого-то поддерживают, а кого-то убирают. И когда мне будет 60-80 лет, я буду иметь право комментировать. А не дядя с улицы», — заключила экс-фигуристка.

Ранее Слуцкая рассказала о смертельной болезни.