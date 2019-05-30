Жиру стал лучшим бомбардиром Лиги Европы нынешнего сезона

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Форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру оформил гол в финале Лиги Европы и безоговорочно занял первую строчку в рейтинге бомбардиров турнира сезона-2018/19, сообщает «Советский спорт».

Финальная встреча состоялась в Баку. Подопечные Маурицио Сарри обыграли английский «Арсенал» со счетом 4:1.

Счет в матче на 49 минуте открыл Жиру.

Благодаря этому точному удару нападающий вырвался вперед в споре за звание лучшего снайпера турнира — на его счету стало 11 голов. Он на один мяч обогнал футболиста «Айнтрахта» Луку Йовича и форварда «Севильи» Виссама Бен-Йеддера.

Ранее сообщалось, что обладатель «Золотого мяча» добрался до стадиона в Баку в инвалидном кресле.