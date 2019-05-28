«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

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«Вашингтон Кэпиталз» отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает «Советский спорт».

На размещенной 27 мая видеозаписи Кузнецов сидит в номере гостиницы и общается по телефону. Перед ним на столе рассыпан порошок белого цвета. Время и место съемки не указано.

«Мы знаем о видео, опубликованном в социальных сетях с Евгением Кузнецовым. В данный момент собираем информацию и пока не можем прокомментировать инцидент, не установив все обстоятельства», — цитирует заявление «Вашингтона» в твиттере североамериканский журналист Джей Джей Риган.

Кузнецов объяснил, что видео снято в 2018 году после победы клуба в Кубке Стэнли. Он также выразил готовность в любой момент пройти медицинское освидетельствование.