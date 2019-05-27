Ветеран «Спартака»: команду заваливают постепенно в болото

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Чемпион СССР 1962 года в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд резко раскритиковал красно-белых, передает Sport24.

«Спартак» в заключительно туре Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл «Оренбургу» со счетом 0:2 и занял пятую строчку. Команда упустила четвертое место и возможность пройти сразу в групповой этап Лиги Европы.

«По поводу «Спартака», давайте все вместе помолчим, потому что команда «Спартак» мне надоела. Дело в том, что не работает система, они слушать никого не хотят, просто заваливают команду постепенно в болото. Слов нет, разочарование полнейшее. Я был поражен, когда Кононов на пресс-конференции говорил абсолютную ерунду. Я понимаю, что можно проиграть, но и это надо делать достойно», — заявил Рейнгольд.

Ранее Джикия критично отозвался о болельщиках «Спартака».