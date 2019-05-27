Реакцию российских хоккеистов на критику связали с игрой в Америке

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о конфликте хоккеистов сборной России с болельщиками, передает Sport24.

Нападающий Александр Овечкин заявил, что фанаты, которые критикуют сборную, не могут считаться болельщиками. Затем вступилась и супруга форварда Анастасия Шубская, которая призвала российских фанатов брать пример с болельщиков в Национальной хоккейной лиге.

«У ребят из НХЛ другая психология, ничего с этим не сделаешь, им там жить. И выступают уже заранее, чтобы их как бы болельщики не обижали. Оказывается, болельщики у нас плохие. Это нормально вообще? Не себя обвиняют, что хреново играли, а болельщиков, что они не умеют болеть! Еще и жены начали выступать, это же вообще кошмар! Какая-то дикость происходит, или там в Америке вообще все поменялось в голове», — заявил Кожевников.

Ранее сообщалось, что Овечкин ответил критикам.