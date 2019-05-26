Воробьев сохранит пост главного тренера сборной России

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Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев сохранит свой пост после чемпионата мира — 2019, передает РИА «Новости».

Воробьев привел сборную России к бронзовым медалям мирового первенства. Национальная команда на турнире проиграла лишь один матч — Финляндии в полуфинале.

«У всех есть ошибки, вся хоккейная семья должна разобраться, в чем недоработали. Сделать выводы, что упустили, чтобы в следующем году выиграть чемпионство.

Илья Воробьев продолжит работу в сборной России, у него контракт», — заявил Третьяк.

Воробьев стал главным тренером команды летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что Овечкин ответил критикам.