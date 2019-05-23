Сборная Канады вырвала победу над командой Швейцарии в 1/4 финала ЧМ-2019
Сборная Канады в овертайме обыграла команду Швейцарии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею в Словакии, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу канадцев. В составе победителей дубль оформил Марк Стоун, также отличился Дэймон Сиверсон. У швейцарцев шайбы забросили Свен Андригетто и Нико Хишир.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В полуфинале сборная Канады встретится с победителем четвертьфинального матча Чехия — Германия.
Чемпионат мира — 2019. 1/4 финала
Канада — Швейцария — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0, 1:0)
0:1 — Андригетто (Диас, Фиала) — 18:06 (5x4)
1:1 — Стоун (Фаббро, Дюбуа) — 25:45
1:2 — Хишир (Марчини, Нидеррайтер) — 39:57 (5x4)
2:2 — Сиверсон (Стоун) — 59:59 (6x5)
3:2 — Стоун (Дюбуа, Теодор) — 63:07 (3x3)