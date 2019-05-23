Сборная Канады вырвала победу над командой Швейцарии в 1/4 финала ЧМ-2019

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Сборная Канады в овертайме обыграла команду Швейцарии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею в Словакии, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу канадцев. В составе победителей дубль оформил Марк Стоун, также отличился Дэймон Сиверсон. У швейцарцев шайбы забросили Свен Андригетто и Нико Хишир.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале сборная Канады встретится с победителем четвертьфинального матча Чехия — Германия.

Чемпионат мира — 2019. 1/4 финала

Канада — Швейцария — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0, 1:0)

0:1 — Андригетто (Диас, Фиала) — 18:06 (5x4)

1:1 — Стоун (Фаббро, Дюбуа) — 25:45

1:2 — Хишир (Марчини, Нидеррайтер) — 39:57 (5x4)

2:2 — Сиверсон (Стоун) — 59:59 (6x5)

3:2 — Стоун (Дюбуа, Теодор) — 63:07 (3x3)