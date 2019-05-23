Медведева рассказала о своих желаниях в инстаграме
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новый пост в инстаграме, передает «Советский спорт».
Не так давно фигуристка выступала в гастрольном туре в Канаде, куда переехала после смены тренера.
В данный момент спортсменка участвует в шоу Stars on Ice в Японии.
«Хочу начать заниматься йогой», – подписала публикацию Медведева.
Россиянка является двукратной чемпионкой России и победительницей финалов Гран-при.
Также на ее счету серебряная медаль Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.
Ранее сообщалось, что швея сборной Японии сделает костюм для Медведевой.