Медведева рассказала о своих желаниях в инстаграме

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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новый пост в инстаграме, передает «Советский спорт».

Не так давно фигуристка выступала в гастрольном туре в Канаде, куда переехала после смены тренера.

В данный момент спортсменка участвует в шоу Stars on Ice в Японии.

«Хочу начать заниматься йогой», – подписала публикацию Медведева.

Россиянка является двукратной чемпионкой России и победительницей финалов Гран-при.

Также на ее счету серебряная медаль Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.

Ранее сообщалось, что швея сборной Японии сделает костюм для Медведевой.