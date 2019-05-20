Игрок «Зенита» получит золотую медаль чемпионата Украины
Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий получит золотую медаль за победу донецкого «Шахтера» в чемпионате Украины, сообщает «Чемпионат.com».
По словам главного тренера украинской команды Паулу Фонсеки, футболист внес вклад в чемпионство «Шахтера».
В нынешнем сезоне Украинской премьер-лиги (УПЛ) Ракицкий принял участие в 11 матчах и забил один мяч. Зимой защитник перешел в «Зенит». В составе сине-бело-голубых он провел 11 встреч, в которых забил три мяча. Петербургский клуб досрочно обеспечил себе титул чемпиона Российской премьер-лиги.
Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко поздравил «Шахтер» с победой в Кубке страны.