Игрок «Зенита» получит золотую медаль чемпионата Украины

<img src="//img.gazeta.ru/files3/11/12149011/zenit-objavil-o-perehode-rakickogo_154870264740700176-pic905-895x505-27323.jpg">

Защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий получит золотую медаль за победу донецкого «Шахтера» в чемпионате Украины, сообщает «Чемпионат.com».

По словам главного тренера украинской команды Паулу Фонсеки, футболист внес вклад в чемпионство «Шахтера».

В нынешнем сезоне Украинской премьер-лиги (УПЛ) Ракицкий принял участие в 11 матчах и забил один мяч. Зимой защитник перешел в «Зенит». В составе сине-бело-голубых он провел 11 встреч, в которых забил три мяча. Петербургский клуб досрочно обеспечил себе титул чемпиона Российской премьер-лиги.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко поздравил «Шахтер» с победой в Кубке страны.