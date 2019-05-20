Голодец поздравила ЦСКА с победой в финале Евролиги
Вице-премьер России Ольга Голодец поздравила московский ЦСКА с победой в Евролиге, передает ТАСС.
19 мая команда в финале турнира обыграла турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 91:83.
«Поздравляю ЦСКА с победой в «Финале четырех». Долгожданная победа в турнире, добытая в игре против достойного соперника. Игроки показали высокий класс игры и продемонстрировали волевые качества», — заявила Голодец.
ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги в российской истории.