Голодец поздравила ЦСКА с победой в финале Евролиги

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Вице-премьер России Ольга Голодец поздравила московский ЦСКА с победой в Евролиге, передает ТАСС.

19 мая команда в финале турнира обыграла турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 91:83.

«Поздравляю ЦСКА с победой в «Финале четырех». Долгожданная победа в турнире, добытая в игре против достойного соперника. Игроки показали высокий класс игры и продемонстрировали волевые качества», — заявила Голодец.

ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги в российской истории.

Ранее в Единой лиге ВТБ назвали заслуженной победу ЦСКА.