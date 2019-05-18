Тарасенко набрал девятое очко в плей-офф НХЛ
В рамках четвертого матча финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» дома играет с «Сан-Хосе Шаркс», передает «Советский спорт».
На 18-й минуте минуте встречи российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отдал голевую передачу на Тайлера Бозака.
В текущем плей-офф это уже девятое очко представителя России — шесть голов и три результативные передачи.
Стоит отметить, что действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон», уже выбывший из борьбы за трофей.
Ранее сборная Чехии забросила восемь безответных шайб в ворота команды Италии на ЧМ-2019.