Глушаков не полетел на матч с «Крыльями Советов»

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Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков пропустит матч 29 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Крыльев Советов», передает «Советский спорт».

Как сообщает пресс-служба красно-белых, на тренировке футболист получил сильный ушиб коленного сустава, из-за чего врачи решили ограничить Дениса физических нагрузок.

Стоит отметить, что Глушаков по окончании текущего сезона с наибольшей вероятностью покинет стан москвичей.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится 18 мая в 19:00 по московскому времени.

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