Семья Усамы бен Ладена финансировала английский клуб «Шеффилд Юнайтед»

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Английский клуб «Шеффилд Юнайтед» получил €3,5 млн взаймы от семьи бывшего главаря террористической группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) (запрещена в России) Усамы бен Ладена, передает ТАСС.

Как сообщило Daily Mail, такое заявление было сделано в ходе слушаний в Высоком суде Лондона, где совладельцы клуба Кевин Маккейб и принц Саудовской Аравии Абдулла борются за полный контроль над клубом.

€3,5 млн займа поступили в клуб от одного из членов семьи умершего в 2011 году террориста. Совладелец клуба Маккейб якобы знал об источнике этих средств, и финансовая операция проходила под названием «Проект Дельта».

Сам же Маккейб все обвинения отрицает.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне «Шеффилд Юнайтед» стал вторым в чемпионшипе и теперь в следующем сезоне выступит в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Ранее в «Манчестер Сити» отреагировали на расследование УЕФА.