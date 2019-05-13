РУСАДА потребовало отставки руководства российской легкой атлетики

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в письме президенту Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславу Позднякову потребовал отправить в отставку руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает ТАСС.

По мнению главы РУСАДА, отстранение приведет к скорейшему восстановлению ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Ганус предложил создать международную рабочую группу по восстановлению ВФЛА.

«Состав рабочей группы предлагается согласовать с ИААФ для немедленного сокращения дистанции доверия», — заявил глава РУСАДА.

Также Ганус считает, что тренерский штаб сборной России по легкой атлетике должен в полном составе уйти в отставку. Согласование замены должно проводиться совместно с рабочей группой ИААФ во главе с норвежцем Руне Андерсеном.

В РУСАДА добавили, что руководить международной рабочей группой по возвращению прав ВФЛА должен внешний управляющий, которого выберет сама группа.

Ранее сообщалось, что РУСАДА удовлетворено наказанием капитана «Зенита».