Шарапова опустилась в рейтинге WTA
На сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) был опубликован обновленный рейтинг теннисисток, передает «Советский спорт».
Первую строчку списка по прежнему занимает японская спортсменка — Наоми Осака.
Из россиянок лучшей по-прежнему является 22-летняя Дарья Касаткина.
Девушка занимает 21-е место.
Однако Мария Шарапова потеряла свое место в рейтинге.
Теннисистка сместилась с 28-й на 35-ю позицию.
Ранее сообщалось, что Новак Джокович стал победителем турнира в Мадриде.