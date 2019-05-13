Шарапова опустилась в рейтинге WTA

На сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) был опубликован обновленный рейтинг теннисисток, передает «Советский спорт».

Первую строчку списка по прежнему занимает японская спортсменка — Наоми Осака.

Из россиянок лучшей по-прежнему является 22-летняя Дарья Касаткина.

Девушка занимает 21-е место.

Однако Мария Шарапова потеряла свое место в рейтинге.

Теннисистка сместилась с 28-й на 35-ю позицию.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович стал победителем турнира в Мадриде.