Три голевые передачи Дзюбы помогли «Зениту» победить ЦСКА

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Петербургский «Зенит» обыграл ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургского клуба. Стоит отметить, что это первый матч «Зенита» в статусе чемпиона этого сезона РПЛ.

Счет в матче открыл ЦСКА благодаря точному удару Ивана Облякова. Однако уже в первом тайме «Зенит» сравнял, отличился Себастьян Дриусси, который в этой игре оформил дубль. Еще один гол на свой счет записал Эмилиано Ригони.

Также стоит отметить Артема Дзюбу, который в матче поучаствовал во всех трех голах своей команды, отдав три голевые передачи.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА и «Зенита» устроили драку перед матчем.

Чемпионат России. 28-й тур

«Зенит» — ЦСКА — 3:1

Голы: 0:1 — Обляков, 30; 1:1 — Дриусси, 38; 2:1 — Ригони, 62; 3:1 — Дриусси, 81.