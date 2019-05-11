«Реал» не будет отдавать «Лиону» защитника
Мадридский «Реал» планирует оставить у себя защитника «Лиона» и сборной Франции Ферлана Менди, передает «Советский спорт».
Как сообщает Marca, сливочные уже вступили в переговоры с французами по поводу трансфера 23-летнего футболиста.
Также сообщается, что в переходе игрока к мадридцам заинтересован лично Зинедин Зидан.
Трансфер Менди может обойтись «Королевскому клубу» в €45 млн.
Контракт с «Лионом» футболист заключил в 2017 году. Договор рассчитан на пять лет.
Трансфер игрока обошелся французам в €5 млн.
В составе французской команды Менди сыграл 41 матч, оформив три гола и столько же голевых передач.
Ранее сообщалось, что Зидан не разрешает руководству «Реала» продать Иско.