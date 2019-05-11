«Реал» не будет отдавать «Лиону» защитника

<img src="//img.gazeta.ru/files3/223/11781223/RTX66Y8V-pic905-895x505-76985.jpg">

Мадридский «Реал» планирует оставить у себя защитника «Лиона» и сборной Франции Ферлана Менди, передает «Советский спорт».

Как сообщает Marca, сливочные уже вступили в переговоры с французами по поводу трансфера 23-летнего футболиста.

Также сообщается, что в переходе игрока к мадридцам заинтересован лично Зинедин Зидан.

Трансфер Менди может обойтись «Королевскому клубу» в €45 млн.

Контракт с «Лионом» футболист заключил в 2017 году. Договор рассчитан на пять лет.

Трансфер игрока обошелся французам в €5 млн.

В составе французской команды Менди сыграл 41 матч, оформив три гола и столько же голевых передач.

Ранее сообщалось, что Зидан не разрешает руководству «Реала» продать Иско.