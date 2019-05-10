Свечников завалил на лед 113-килограммового противника

Нападающий клуба Национальной хоккейной сборной (НХЛ) »Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников провел силовой прием во время первого матча полуфинала Кубка Стэнли, передает РИА «Новости».

19-летний россиянин толкнул защитника «Бостон Брюинз» 42-летнего Здено Харе.

Примечательно, что вес нападающего «Каролины» равен 85 килограммам, тогда как словак весит 113 килограммов.

Встреча двух команд завершилась со счетом 5:2 в пользу бостонских мишек.

В матче Свечников смог отметиться голевой подачей.

Ранее форвард «Каролины» оценил пас Свечникова в игре 1/2 финала Кубка Стэнли.