Свечников завалил на лед 113-килограммового противника
Нападающий клуба Национальной хоккейной сборной (НХЛ) »Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников провел силовой прием во время первого матча полуфинала Кубка Стэнли, передает РИА «Новости».
19-летний россиянин толкнул защитника «Бостон Брюинз» 42-летнего Здено Харе.
Примечательно, что вес нападающего «Каролины» равен 85 килограммам, тогда как словак весит 113 килограммов.
Встреча двух команд завершилась со счетом 5:2 в пользу бостонских мишек.
В матче Свечников смог отметиться голевой подачей.
Ранее форвард «Каролины» оценил пас Свечникова в игре 1/2 финала Кубка Стэнли.