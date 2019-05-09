Сопровождающий мать Кокорина из зала суда угрожал журналистам

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Мать нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла Светлана Кокорина покинула в слезах здание суда, после вынесения приговора ее сыновьям, передает «Советский спорт».

Братьев приговорили к одному году и шести месяцам колонии за участие в двух драках в центре Москвы.

Кокорина отказалась общаться с журналистами и давать какие-либо комментарии относительно решения суда. Однако репортеры продолжали настаивать. Тогда один из сопровождающих мать Кокорина молодых людей начал угрожать журналистам.

«Я тебе сейчас в жбан дам, дурак», — сказал мужчина в адрес одного из репортеров.

Приговор Кокориным и игроку «Краснодара» Павлу Мамаеву был вынесен 8 мая в здании Пресненского суда в Москве.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова.