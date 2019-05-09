Тренер «Аякса»: не могу никого винить

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Главный тренер «Аякса» Эрик Тен Хаг прокомментировал результат ответного матча с «Тоттенхэмом» в рамках полуфинала Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу английского клуба. Для выхода в финал «Аяксу» могло хватить и ничьи, но команда пропустила мяч на 96-й минуте игры.

«Мы были близки к выходу в финал. «Аякс» это заслужил, но последняя секунда…

Я говорил игрокам в перерыве, что это еще не конец. Забей Зиеш, и для «шпор» все было бы кончено, но мяч попал в штангу. Я не могу никого винить. Мы провели невероятный сезон в Лиге чемпионов. Мы выросли как команда», — сказал тен Хаг в эфире «Би-би-си Sport».

«Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.

Ранее нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился мнением о победе над голландским «Аяксом».